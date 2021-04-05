محطات جديدة ستدخل الخدمة.. الكهرباء: هذا الصيف أفضل من الأعوام السابقة

2021/04/05 | 13:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين،

عن قرب إدخال عدد من المحطات الثانوية

التي تسهم بزيادة موثوقية شبكات

التوزيع ضمن استعداداتها لفصل الصيف.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد

العبادي، إن "الوزارة تسعى ال

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