شركات صينية وامريكية.. العراق يعتزم حفر ابار نفط جديدة

2021/04/05 | 13:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة حفر الآبار النفطية، اليوم

الاثنين، عزمها إبرام عقود مع شركات

صينية وأميركية لحفر وتأهيل عشرات

الآبار في البلاد.

وقال مدير عام الشــــركة باســــم عبد

الكريم، إن "وزارة النفط والشــركة

تفكـ

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