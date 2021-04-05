النزاهة تكشف تفاصيل افصاح الرئاسات الثلاث ومسؤولي الدولة عن ذممهم المالية

2021/04/05 | 13:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاثنين، عن تفاصيل استجابة

المُكلَّفين بالإفصاح عن الذمَّة

الماليَّة والكسب غير المشروع لعام 2021،

فضلاً عن نتائج تقصّيها ملفَّي تضخُّم

الأموال وتضارب المصالح.

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