2021/04/05 | 13:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الامريكية وصعدت الأسهم العالمية، بعد بيانات وظائف جاءت أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة غذت تفاؤلا حيال تعاف اقتصادي سريع.وبحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر أونصة الذهب في التعاملات الفورية 1723.16 دولار، بانخفاض نسبته 0.3 بالمئة عن سعر التسوية السابق.وقالت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يتراجع مع ارتفاع عوائد السندات) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يتراجع مع ارتفاع عوائد السندات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).