2021/04/05 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، افتتاح خط جوي مباشر جديد للرحلات المدنية مع الإمارات العربية المتحدة.



وسيبدأ تشغيل الرحلات عبر هذا الخط الجوي اعتبارًا من مطلع أيار المقبل.

وقالت الشركة في بيان: "إن الخط المباشر سيربط ذهابًا وإيابًا بين عاصمتي البلدين بغداد وأبوظبي".

وهذا الخط هو السادس من نوعه، حيث يرتبط البلدان بـ5 خطوط جوية مباشرة، بين مدن بغداد والنجف والبصرة وأربيل والسليمانية بالعراق، ودبي والشارقة‎ بالإمارات.

ويأتي هذا الإعلان، في ظل بدء رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، زيارة رسمية غير محددة المدة إلى الإمارات.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "واع"، بأن زيارة الكاظمي ستبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات.

وتأتي زيارة الكاظمي للإمارات في أعقاب زيارة للسعودية الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها الرياض عزمها زيادة استثماراتها في العراق بمقدار خمسة مرات لتصل إلى 2.67 مليار دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يفتتح خطاً جوياً مباشراً مع الإمارات) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يفتتح خطاً جوياً مباشراً مع الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).