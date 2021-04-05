لماذا يعتبر العامل الحزب على أنه استعارة (ميتافور) ؟ - آسو كمال

2021/04/05 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آسو_كمال الفصل الرابع-من كتاب الشيوعية الجديدة يشبه حزب العمال اليوم استعارة أسطورية.



تريد الطبقة العاملة تحرير نفسها والمجتمع البشري من نظام قائم على الاستغلال الطبقي.



ولكن لكي تتمكن هذه الطبقة من القيام بذلك، يجب أن تبني أدوات النضال على شكل أجهزة المجتمع الطبقي.



إنَّ إنشاء حزب العمال ودولته العمالية يتعارض مع هدف تطهير المجتمع والجهاز الطبقي، وبالتالي فإن حزب العمال والحكومة العمالية ليسا هدف ال ......





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