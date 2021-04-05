المنظمات غير الحكومية أداة اليمين البرجوازي! الجزء الثاني والاخير - توما حميد

2021/04/05 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد أسباب عدم فعالية المنظمات غير الحكومية! ان النقد الأساسي لحركة المنظمات غير الحكومية هو ليس حول عدم كونها حركة ثورية بل حول عدم فعاليتها في النضال الاصلاحي وتحولها الى أداة بيد اليمين الرجعي.على الرغم من الادعاء بان المنظمات غير الحكومية تقوم بتمكين الفقراء والشرائح المهمشة لا انها عمليا تفشل في القيام بذلك لأنها ترفض النضال السياسي المنظم.فعدم فعالية هذه الحركة يكمن في نمط عملها.



ليس ......





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