بول فيريري وفلسفة التعليم – خلاصات تهمّ مجتمعنا الياس خليل نصر الله - الياس خليل نصرالله

2021/04/05 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الياس_خليل_نصرالله بول فيريري وفلسفة التعليم – خلاصات تهمّ مجتمعناالياس خليل نصر اللهمن هو باولو فيريريولد باولو فيريري لأسرة من الطبقة المتوسطة الفقيرة في مدينةريسيف في البرازيل 1921.



وعايش الفقر والجوع خلال الكساد الكبير (سنة ١-;-٩-;-٢-;-٩-;-) وكانت هذه التجربة محفزا لبداية اهتمامه بالفقراء و مساعدتهم على تكوين رؤيته لتعليمهم والتي اصبحت نظرية عالمية في مضمار التربية والتعليم..



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