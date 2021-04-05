2021/04/05 | 13:12 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوفدُ الخليجي يؤكد رضاه التام عن فنادق البصرة

كشفت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، ان الوفد الخليجي، اكد رضاه التام عن فنادق محافظة البصرة.

وذكرت التطبيعية في بيان ان “اللجنة الخليجية الموجودة في مدينة البصرة، يرافقهم محافظ البصرة أسعد العيداني، ومدير عام دائرة التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة، أحمد عودة زامل، اطلعت على عددٍ من فنادق البصرة”.

واوضحت ان “الجولة تضمنت الاطلاع على فندق موفنبك البصرة قيد الإنشاء الذي يحتوي على 145 غرفة، ومن المؤمل افتتاحه مطلع أيلول المقبل, وفندق هورايزون السياحي الذي يعد من الفنادق المميزة في المحافظة وواجهة سياحية فيها لخدماته المتقدمة ويضم 74 غرفة”.

وتابعت “عقب ذلك توجهت اللجنة إلى مجمع الأمل السكني الذي يقع بجانب مدينة البصرة الرياضية والذي يعد من المشاريع النوعية الأولى في محافظة البصرة، ومن الممكن أن يكون دار استراحة للوفود والاتحادات الرياضية”.

وأعربَ الوفدُ، بعد الجولة المكثفة التي قام بها، عن “رضاه التام وإعجابه بما شاهده من إعمار وتقدمٍ في مجال البنى التحتية لمدينة البصرة”.

ومن المؤمل ان تقام بطولة كأس الخليج في محافظة البصرة نهاية العام الخالي.

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