الكاظمي للملك عبد الله الثاني: أمن الأردن مكمل لأمن العراق - عاجل

2021/04/05 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (5 نيسان 2021)، اتصالاً هاتفياً بالملك الأردني عبد الله الثاني، مؤكداً موقف العراق على أمن واستقرار المملكة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي أكد خلال الاتصال العراق الثابت من أمن الأردن واستقراره بقيادة الملك عبد الله الثاني، باعتباره مكملاً متلازماً لأمن العراق واستقراره".

وشدد الكاظمي بحسب البيان، أن "العراق حكومة وشعباً يعضّد كل ما من شأنه بسط هيبة الدولة والقانون في الأردن، وتعزيز مسيرة الشعب الأردني الشقيق على نهج الاستقرار والتنمية والبناء".

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