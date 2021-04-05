افتتاح شارع في أربيل يحمل اسم رئيس وزراء بريطاني سابق (صور)

2021/04/05 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

افتتحت حكومة إقليم كردستان، الاثنين (5 نيسان 2021)، شارعاً في مدينة أربيل يحمل اسم رئيس وزراء بريطاني سابق.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إنه بمناسبة الذكرى الثلاثين لصدور القرار 688 وإقامة المنطقة الآمنة لحماية شعب اقليم كردستان (منطقة الحظر الجوي) من قبل مجلس الامن الدولي في عام 1991، ولدوره الكبير في مساعدة الإقليم وإقرار المنطقة الآمنة ، تم تسمية وافتتاح شارع باسم رئيس وزراء بريطانيا الاسبق جون ميجر وسط العاصمة اربيل .

وأضاف، أنه تم افتتاح شارع السير جون ميجر وسط العاصمة اربيل ببحضور المسؤولين في إقليم كردستان وبمشاركة قناصل عدد من الدول.

وغرد السفير البريطاني في العراق، ستيفين هيكي، على تسمية الطريق، قائلاً: " اليوم في أربيل تم تسمية طريق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق السير جون ميجور".

وقال هيكي، عبر "تويتر"، إن "ميجور كان له دور فعال في تأمين قرار مجلس الأمن رقم 688 وفي نهاية المطاف إنشاء منطقة حظر طيران لحماية الأكراد من صدام".

واختتم السفير البريطاني تغريدته قائلاً: "كانت المملكة المتحدة ولا تزال قوة من أجل الخير".

يتبع.



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