القضاء: 13 مذكرة قبض وأمر استقدام لمسؤولين في بابل خلال 3 أشهر

2021/04/05 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابل

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عن عدد المسؤولين في محافظة بابل الذين صدرت بحقهم مذكرات قبض بقضايا النزاهة خلال ثلاثة شهور.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "أصدرت محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة أكثر من 13 مذكرة قبض واستقدام بحق محافظين سابقين ومدراء عامين خلال ثلاثة أشهر".

وأضاف، أن "محكمة تحقيق النزاهة في الحلة أصدرت خلال الفترة (منتصف كانون الثاني حتى نهاية آذار) أكثر من 13 مذكرة قبض واستقدام طالت مسؤولين كبار عن قضايا فساد مالي وإداري".

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