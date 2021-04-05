انخفاض طفيف بسعر صرف الدولار في البورصة المحلية

2021/04/05 | 13:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / انخفض سعر صرف الدولار في البورصة الرئيسة في بغداد اليوم الاثنين .وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتان في بغداد 146.800 ديناراً مقابل 100 دولار امريكي.فيما سجلت بورصة الكفاح عند افتتاحها صباح امس الاحد 147.000.في حين استقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ، اذ بلغ سعر البيع 147,250 ديناراً ، وسعر الشراء146,250 دينار لكل 100 دولار امريكي "./انتهى9

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