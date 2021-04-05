الكاظمي يؤكد موقف العراق الثابت من امن الاردن واستقراره بقيادة الملك عبد الله الثاني

2021/04/05 | 13:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالًا هاتفيًا مع الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الاردنية الهاشمية ، مؤكدا موقف العراق الثابت من امن الاردن واستقراره بقيادة الملك عبد الله الثاني./انتهى9

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