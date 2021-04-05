13 مذكرة قبض واستقدام بحق محافظين ومدراء عامين في بابل خلال 3 أشهر

2021/04/05 | 13:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة، اليوم الاثنين، أكثر من 13 مذكرة قبض واستقدام بحق محافظين سابقين ومدراء عامين خلال ثلاثة أشهر.وذكر إعلان مجلس القضاء في بيان تلقاه […]

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