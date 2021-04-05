2021/04/05 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– الكاظمي: العراق يعضد كل ما من شأنه بسط هيبة الدولة في الأردن.

– الكاظمي يؤكد موقف العراق الثابت من أمن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الكاظمي: العراق يعضد كل ما من شأنه بسط هيبة الدولة في الأردن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الكاظمي: العراق يعضد كل ما من شأنه بسط هيبة الدولة في الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).