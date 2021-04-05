2021/04/05 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت شرطة نينوى، حملة كبيرة لاعتقال وتوقيف المتسولين في شوارع المحافظة وفي الأماكن العامة داخل مدينة الموصل.

مصدر أمني أكد ان الحملة انطلقت وبدأت مفارز مراكز الشرطة باعتقال وتوقيف كل متسول حتى الأحداث الذين يقفون في التقاطعات والشوارع مبينا ان التوجيهات جاءت بتوقيف جميع المتسولين وتدوين أقوالهم وعرضهم على القضاء ليتخذ الاجراء القانوني بحقهم..



وتأتي هذه الحملة بعد أيام من توجيه وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، بالقضاء على ظاهرة التسول في محافظة نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة في نينوى تبدأ حملة لاعتقال وتوقيف المتسولين في شوارع المحافظة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة في نينوى تبدأ حملة لاعتقال وتوقيف المتسولين في شوارع المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).