2021/04/05 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أخطرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس بعزمها تقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين

ووصفت شبكة فوكس نيوز تلك الخطوة بأنها تراجع مستمر عن السياسة الخارجية للرئيس السابق دونالد ترمب..



مبينة ان وزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية أخطرتا الكونغرس بعزمهما تقديم نحو خمسة وسبعين مليون دولار من المساعدات إلى المنطقة، بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن التزام بقيمة خمسة عشر مليون دولار، تقدم لجماعات فلسطينية.

بدوره، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس دعم إدارة بايدن لاستئناف المساعدات للفلسطينيين، قائلاً ان الدعم الأميركي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك المالي، يتماشى مع قيمنا ويتفق مع مصالحنا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة جو بايدن تخطر الكونغرس بتقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة جو بايدن تخطر الكونغرس بتقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).