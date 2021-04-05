الكاظمي يجري اتصالا هاتفيا بالملك عبد الله الثاني: موقفنا ثابت من أمن الأردن

2021/04/05 | 13:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إتصالًا هاتفيًا بالملك عبد الله الثاني.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن “الكاظمي أكد خلال الاتصال على موقف العراق الثابت من امن الأردن واستقراره بقيادة الملك عبد الله الثاني، باعتباره مكملاً متلازمًا لأمن العراق واستقراره”.وشدد الكاظمي على أن “العراق حكومة وشعبًا يعضّد كل ما من شأنه بسط هيبة الدولة والقانون في الأردن، وتعزيز مسيرة الشعب الأردني الشقيق على نهج الإستقرار والتنمية والبناء”.

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