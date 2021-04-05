كورونا.. حصيلة قياسية للإصابات اليومية في الهند 

2021/04/05 | 13:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت ولاية ماهاراشترا الهندية الأكثر تضررا جراء الجائحة في الهند، الإثنين قيودا جديدة لاحتواء فيروس كورونا في حين سجّلت البلاد للمرة الأولى أكثر من مئة ألف إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.

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