الكاظمي يجري اتصالًا هاتفيًا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

2021/04/05 | 13:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، إتصالًا هاتفيًا بجلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد الكاظمي بحسب بيان عن مكتبه على “موقف العراق الثابت من إمن الأردن واستقراره بقيادة الملك عبد الله الثاني، باعتباره مكملاً متلازمًا لأمن العراق واستقراره”.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن “العراق حكومة وشعبًا يعضّد كل ما من شأنه بسط هيبة الدولة والقانون في الأردن، وتعزيز مسيرة الشعب الأردني الشقيق على نهج الإستقرار والتنمية والبناء”.

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