13 مذكرة قبض واستقدام بحق محافظين ومدراء عامين في بابل

2021/04/05 | 13:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة أكثر من 13 مذكرة قبض واستقدام بحق محافظين سابقين ومدراء عامين خلال ثلاثة أشهر.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان مقتضب، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان "محكمة تحقيق النزاهة في الحلة أصدرت خلال الفترة (منتصف كانون الثاني حتى نهاية آذار) أكثر من 13 مذكرة قبض واستقدام طالت مسؤولين كبارا عن قضايا فساد مالي وإداري".

PUKmedia عن اعلام المجلس

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