رسول: العمليات الأمنية مستمرة لحين القضاء على فلول داعش

2021/04/05 | 13:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أن العمليات الأمنية مستمرة لحين القضاء على فلول عصابات داعش الإرهابية، فيما أشار إلى أن الستراتيجية التي نعمل عليها ناجحة باستهداف داعش.

وقال رسول في تصريح صحفي: إن "الستراتيجية التي نعمل عليها ناجحة باستهداف بقايا عصابات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى التركيز على الحدود العراقية السورية والمناطق الرخوة"، مؤكداً "استمرار العمل لاستهداف الأرهابيين".

وأضاف أن "الكثير من العمليات الأمنية نفَّذت من قبل جهاز مكافحة الارهاب وبالتنسيق مع القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي، لملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية سواء في الصحراء أو في الوديان"

وأشار إلى أن "الكثير من الارهابيين في السلاسل الجبلية تمَّت محاصرتهم، واستهدفوا بضربات دقيقة، بعد متابعتهم بالكاميرات الحرارية وكاميرات القناصين".

وتابع "نركز على الجهد الاستخباري في كل الأجهزة الاستخبارية سواء من وكالة الاستخبارات في وزارة الدخلية والاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات الوطني والأمن الوطني"، مؤكداً أن "العمل مستمر والتنسيق عالٍ من خلال قيادة العمليات المشتركة".

PUKmedia وكالات

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