وزير التربية يطلق وعداً للمحاضرين المجانيين

2021/04/05 | 13:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وزير التربية، علي الدليمي، الإثنين، بممثلين عن المحاضرين، فيما قطع لهم وعدا.

وذكرت صحيفة الصباح الرسمية، في بيان أن “وزير التربية يلتقي ممثلين عن المحاضرين ويعدهم بالمطالبة بحقوقهم في جلسة مجلس الوزراء”.

ومنذ ثلاثة أيام، نظم المحاضرون المجانيون احتجاجات أغلقوا خلالها مباني مديريات المحافظات ذي قار، والنجف، والمثنى وواسط، والديوانية، وديالى، وميسان، وقطعوا بعض الطرق بالإطارات المحترقة، بسبب عدم تثبيتهم ضمن موازنة 2021.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، إن الوزارة لا علاقة لها بملف المحاضرين، أن امره يتوقف على وزارة المالية، والموازنة والتخصيصات المالية والدرجات الوظيفية، غير أن رئيس اللجنة المالية، بمجلس النواب، هيثم الجبوري، قال في حديث متلفز، إن “حل موضوع المحاضرين بيد وزارة التربية ومجلس الوزراء”.

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