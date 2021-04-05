الكاظمي يؤكد للملك عبد الله موقف العراق الثابث من أمن الأردن

2021/04/05 | 13:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، للملك الأردني عبد الله الثاني، موقف العراق الثابت من دعم أمن الاردن.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

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