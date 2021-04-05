مكافحة الارهاب: اعتقال 99 ارهابيا وقتل 34 اخرين

2021/04/05 | 13:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز مكافحة الارهاب يوم الاثنين، عن حصيلة عملياته خلال الاربعة أشهر الأولى من العام الحالي 20221، مؤكدا اعتقال 99 ارهابيا.

وذكر الجهاز في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تمكن من تحقيق مستوى مرتفع من الفعاليات المنفذة بلغ (109) فعالية أسفرت عن إلقاء القبض على (99) إرهابي من عصابات داعـش الإرهابية في مناطق مختلفة من البلاد، كما تم قتل (34) إرهابي بعمليات نوعية متفرقة وصل فيها أبطال جهاز مكافحة الإرهاب إلى عمق مناطق العدو في البيئات الجغرافية الصعبة، وبلغ حجم الأسناد الجوي المقدم عن طريق الطائرات الحربية التابعة لطيران الجيش العراقي والقوة الجوية والتحالف الدولي (337) ضربة .

واضاف البيان: إن "عمليات جهاز مكافحة الإرهاب الأخيرة شهدت جهد إستخباري وتكتيكي عالي المستوى ناجم عن فهم حركات عصابات داعـش الإرهابية أُستبق فيها الحدث من خلال تفكيك الخلايا التي تنتشر في المناطق الآمنة والوصول إلى العناصر غير المُسجلين في قاعدة البيانات".

PUKmedia عن اعلام جهاز مكافحة الارهاب

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