افتتاح دار القضاء في جلولاء

2021/04/05 | 13:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الاعلى افتتاح دار قضاء جديدة في جلولاء بعد افتتاحها من قبل رئيس محكمة ديالى الاتحادية القاضي حسين كاظم وسمي وبحضور عدد من نواب رئيس محكمة استئناف ديالى الاتحادية والمدعي العام.

وذكر مجلس القضاء الاعلى، في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: أن "دار القضاء في جلولاء تم اعادة بناءها من جديد بتوجيه من مجلس القضاء الاعلى وبمساهمة من اهالي الناحية الذين قدموا تبرعاتهم للمشاركة في انشاءها بعد ان تم تدميرها بالكامل من قبل عصابات داعش الارهابية اثناء سيطرتها على الناحية".

وأضاف البيان: أن "البناية الجديدة تضم محاكم البدءاة والاحوال الشخصية والتحقيق والجنح".

وفي حديثه أشار رئيس محكمة استئناف ديالى الاتحادية أن "هدف مجلس القضاء الاعلى وجود محاكم وابنية تليق بهيبة القضاء العراقي والمواطن وتسهم في تقديم الخدمة القضائية باستخدام النظم الالكترونية والادارية والتحقيقية المميزة".

PUKmedia عن اعلام القضاء الاعلى

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