صدور 13 مذكرة قبض واستقدام بحق محافظين سابقين ومدراء عامين في بابل

2021/04/05 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور ثلاث عشرة مذكرة قبض واستقدام بحق محافظين سابقين ومدراء عامين في محافظة بابل.

وذكر مجلس القضاء في بيان أن محكمة تحقيق الحلة المختصة في قضايا النزاهة أصدرت ثلاث عشرة مذكرة قبض واستقدام بحق مسؤولين كبار في محافظة بابل خلال ثلاثة أشهر بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري.

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