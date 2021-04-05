جهاز مُكافحة الإرهاب: تحقيق 109 فعاليات أسفرت عن قتل 34 إرهابياً والقبض على 99 آخرين

2021/04/05 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب، عن نتائج عملياته المُنفذة خلال الأشهُر الأربعة الأولى من العام الحالي ألفين وعشرين.

وذكر بيان صدر عن الجهاز، أن الأخير تمكن من تحقيق مستوى مُرتفع من الفعاليات المُنفذة بلغت مئة وتسع فعاليات، أسفرت عن إلقاء القبض على تسعة وتسعين متهماً بالإرهاب من عصابات داعـش في مناطق مُختلفة من البلاد، وقتل أربعة وثلاثين إرهابيا بعمليات نوعية مُتفرقة، وبلغ حجم الإسناد الجوي المُقدم عن طريق الطائرات الحربية التابعة لطيران الجيش العراقي والقوة الجوية والتحالُف الدولي ثلاث مئة وسبع وثلاثين ضربة، مشيرا إلى أن عمليات جهاز مُكافحة الإرهاب الأخيرة شهدت جُهدا استخباريا وتكتيكيا عالي المستوى ناجم عن فهم حركات عصابات داعـش الإرهابية أُستبق فيها الحدث من خلال تفكيك الخلايا التي تنتشر في المناطق الآمنة والوصول إلى العناصر غير المُسجلين في قاعدة البيانات.

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