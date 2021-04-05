آل مكتوم: مستعدون لتقديم الدعم اللوجستي للعراق في قطاع الموانئ

2021/04/05 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة إن بلاده على استعداد لتقديم المساعدة والدعم اللوجستي إلى العراق.

وأكد آل مكتوم أن الامارات خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الامارات مستعدة لتقديم المساعدات اللوجستية للعراق خاصة في قطاع الموانئ من أجل تطوير الموانئ العراقية، وتأهيلها التأهيل الذي يساعدها على تقديم أفضل الخدمات لمستخدميها.

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