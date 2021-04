2021/04/05 | 13:55 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت، اليوم، دائرة التراخيص في الهيأة التطبيعية ورشة عمل في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، حضرها عضو التطبيعية الدكتور أسعد لازم ومدير دائرة التراخيص ماجد ثامر، فضلا عن حضور ممثلي أندية الممتاز.وتناولت الورشة التحديات التي تعاني منها الأندية بسبب جائحة كورونا، ومناقشة اللوائح الجديدة للتراخيص لدوري أبطال آسيا والدوري المحلي، كذلك تم التباحث حول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دائرة التراخيص تجتمع بممثلي أندية الدوري الممتاز first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة التراخيص تجتمع بممثلي أندية الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دائرة التراخيص تجتمع بممثلي أندية الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).