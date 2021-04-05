النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على مدير عام ضبطته متلبساً بالرشوة

2021/04/05 | 13:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور حكم حضوري بالحبس على مدير عام لشركةٍ تابعةٍ لوزارة الإعمار سبق أن ضبطته متلبساً بالرشوة.وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقاه “المركز […]

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