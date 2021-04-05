2021/04/05 | 14:02 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اغلق محاضرون متضاهرون صباح اليوم مبنى
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مديرية تربية كربلاء بسبب عدم أنصافهم
وتحويلهم الى عقود في موازنة 2021
حيث خرج المئات من المحاضرين المجانيين
في محافظة كربلاء المقدسة مطالبين
الحكومة العراقية بأن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:متظاهرون يغلقون بناية تربية كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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