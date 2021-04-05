بالصور:متظاهرون يغلقون بناية تربية كربلاء

2021/04/05 | 14:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلق محاضرون متضاهرون صباح اليوم مبنى

مديرية تربية كربلاء بسبب عدم أنصافهم

وتحويلهم الى عقود في موازنة 2021

حيث خرج المئات من المحاضرين المجانيين

في محافظة كربلاء المقدسة مطالبين

الحكومة العراقية بأن

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