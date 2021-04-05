كربلاء: المحاضرون يطالبون الحكومة العراقية بأنصافهم وتحويلهم الى عقود وزارية ويهددون بثورة قادمة (مصور)

2021/04/05 | 14:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج المئات من المحاضرين المجانيين في

محافظة كربلاء المقدسة مطالبين الحكومة

العراقية بأنصافهم وتحويلهم الى عقود

في موازنة 2021, مهددين بالتصعيد

والاستمرار بالتظاهرات حتى تنفيذ

مطالبهم, وانطلقت التظاهر

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