بالاسماء.. 5 شخصيات مرشحة لادارة ذي قار في طريقها الى بغداد برفقة الأسدي

2021/04/05 | 14:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسلنا، الاثنين، بتوجه مجموعة من الشخصيات المرشحة لمنصب محافظ ذي قار.

وقال مراسل NRT عربية (5 نيسان 2021)، ان "خمسة مرشحين توجهوا الى العاصمة بغداد لمقابلة الجهات المعنية وبحث مسالة منصب المحافظ معهم".

واضاف مراسلنا ان الاشخاص هم كل من "محمد هديرس، عبد الرضا الحسيناوي ، محمد هادي، احمد غني، نجم طارش الغزي".

واشار الى ان "الوفد المتوجه الى بغداد يصاحبه ثلاثة شيوخ برفقة المحافظ المكلف عبد الغني الاسدي".

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