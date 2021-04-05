تحديد مواعيد منح الرخصة لأندية الدوري الممتاز بكرة القدم

2021/04/05 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أقامت دائرة التراخيص في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة اليوم الاثنين ( 5 نيسان 2021)، ورشة عمل في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، حضرها عضو التطبيعية أسعد لازم ومدير دائرة التراخيص ماجد ثامر، فضلا عن حضور ممثلي أندية الممتاز، فيما حددت الدائرة مواعيد منح الرخصة لاندية الدوري الممتاز.

وذكرت التطبيعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الورشة تناولت التحديات التي تعاني منها الأندية بسبب جائحة كورونا، ومناقشة اللوائح الجديدة للتراخيص لدوري أبطال آسيا والدوري المحلي، كذلك تم التباحث حول العوائق التي تعترض الأندية في تطبيق إجراءات التراخيص، لاسيما الجانب المالي وقضايا المديونية التي أضحت تمثل العائق الأهم أمام الأندية".

واضافت، أنه "تم طرح توقيتات فتح وغلق نظام التراخيص، ومناقشة مواعيد زيارات الأندية، بعد أن تم تحديد الخامس عشر من آب المقبل موعدًا لمنح ترخيص أندية الدوري المحلي، فيما سيكون الرابع من تشرين الأول المقبل موعدا لمنح ترخيص المشاركة في دوري أبطال آسيا".

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