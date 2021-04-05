2021/04/05 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن المنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين (5 نيسان 2021) تلاشي الكتلة البركانية وعبروها أجواء العراق، اليوم، فيما أكد أن غازات مماثلة لما تحمله الكتلة البركانية، متواجدة بشكل دائم في مناطق بالعراق.

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاحظ انتشاراً دائماً لغازاتها الخطيرة في 3 محافظات.. منبئ جوي يعلن تلاشي ’’الكتلة البركانية’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاحظ انتشاراً دائماً لغازاتها الخطيرة في 3 محافظات.. منبئ جوي يعلن تلاشي ’’الكتلة البركانية’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).