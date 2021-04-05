إصابة 14 امرأة بحادث انهيار منزل في ديالى

2021/04/05 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي في ديالى، الاثنين (5 نيسان 2021)، بإصابة 14 امرأة جراء انهيار منزل على مجلس عزاء في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "واجهة أحد المنازل انهارت على مجلس عزاء في قرية زراعية قرب ناحية بني سعد جنوب غربي بعقوبة".

وأضاف، أن "حادث الانهيار أصابة 14 امرأة بينهن 4 نساء في حالة حرجة، نقلن على اثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

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