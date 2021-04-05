جرح / 14 / مدنيا بسقوط حائط منزل على مجلس عزاء في ديالى

2021/04/05 | 14:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أصيب 14 مدنيا اثر سقوط حائط منزل على مجلس عزاء في ناحية بني سعد في محافظة ديالى .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان / 14 / مدنيا اغلبهم نساء اصببوا بجروح متفاوته اثر سقوط حائط منزل اثناء نصب مجلس عزاء في قرية / الربيع / بضواحي ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة .واضاف ان المصابين تم نقلهم الى مستشفى قريب بينهم / 4 / في حالة حرجة ./انتهى

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