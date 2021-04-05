جرحى بسقوط حائط على مجلس عزاء في ديالى

2021/04/05 | 14:16 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 5 أبريل 2021 | 02:05 مساءً

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افاد مصدر محلي اليوم الاثنين بسقوط جرحى أغلبهم نساء اصيبوا بجروح متفاوتة جراء سقوط حائط لمنزل على مجلس عزاء في ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة.

وقال المصدر، ان 14 شخصا اغلبهم نساء اصيبوا بعد سقوط حائط منزل اثناء نصب مجلس عزاء في قرية "الربيع" في الاطراف الشمالية لناحية بني سعد 20 كم جنوب غرب بعقوبة.

وأضاف المصدر ان المصابين تم نقلهم الى المستشفى وان 4 من المصابين حالتهم حرجة"

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