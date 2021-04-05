مقتل وإصابة العشرات باشتباكات في مدينة الجنينة بولاية دارفور السودانية

2021/04/05 | 14:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسعفون اليوم الاثنين إن 18 شخصا قتلوا وأصيب 54 في اشتباكات بمدينة الجنينة عاصمة ولاية دارفور غرب السودان.

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