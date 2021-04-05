الانضباط تستدعي رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي

2021/04/05 | 14:21 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدعو لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية رئيس الهيأة الإدارية لنادي الديوانية (حسين علي كريم العنكوشي) للحضور إلى مقر اتحاد الكرة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٤/٦ في الساعة الواحدة من بعد الظهر.

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