للمرة الاولى اهالي قرية الوردية سيتمكنون من تلقي الرعاية الطبية بعد ان تنتهي “مبادرة نادية” من بناء مركز صحي جديد في القرية

2021/04/05 | 14:24 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال تعمل “مبادرة نادية” على إعادة بناء وتأهيل مركز صحي جديد في قرية الوردية بقضاء سنجار، اهالي هذه القرية التي كانت تقطع مسافات طويلة لتلقي الرعاية الطبية الضرورية سيتمكنون اخيراً من الحصول على الرعاية الطبية فيمنطقتهم.بالاضافة الى العديد من القطاعات التي تحاول “مبادرة نادية” تكاتف جهودها والعمل عليها في قضاء سنجار، فأنقطاعي …

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