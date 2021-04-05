السفير السيد حيدر العذاري يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب الأردني

2021/04/05 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى السفير السيد حيدر العذاري، رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب الأردني، يوم الاثنين 5 نيسان 2021.

وأكد سعادته خلال اللقاء الذي عقد في مقر المجلس، وقوف العراق إلى جانب المملكة الأُردنيّةِ الهاشميّة بقيادةِ جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعمها في أية خطواتٍ تُتَخَذ للحفاظ على أمنِ واستقرار البلاد ورعايةِ مصالح الشعب الأُردنيّ الشقيق، مشيرا الى أن استقرار وازدهار الأردن هو دعم للعراق.

وبحث العذاري والسادة رئيس وأعضاء اللجنة بحضور مسؤول ملف العلاقات الثنائية في السفارة السيد أحمد الخالدي، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين على الصعيد الزراعي وبما يساهم في تطوير قدرات البلدين في هذا المجال.

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