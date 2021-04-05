الصحة تؤكد عدم اتخاذ إجراءات جديدة خلال شهر رمضان المبارك

2021/04/05 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعدت وزارة الصحة دخول البلاد في موجة جديدة من فيروس كورونا مؤكدة استمرار مراقبة الموقف الوبائي لدى دول الجوار في ظل استمرار تزايد اعداد الإصابة بالفيروس.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير إن الوزارة ليست لديها نية اتخاذ إجراءات جديدة خلال شهر رمضان المبارك مشيرا الى مراقبة الوضع الصحي في دول الجوار ولا توجد دلائل على دخول البلاد موجة جديدة.

وفي ما يخص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قال إن الوزارة تراقب الأشخاص الذين تلقوا اللقاح مؤكدا عدم وجود دليل على فعالية اللقاح من عدمه على السلالات الجديدة للفيروس.

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