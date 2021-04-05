2021/04/05 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت لجنة أطباء السودان عن قتل ثمانية عشر شخصا وجرح أربعة وخمسين آخرون في اشتباكات قبلية شهدتها مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور يومي السبت والأحد الماضيين.

وأوضح فرع غرب دارفور في اللجنة في بيان، أن اللجنة أحصت ثمانية عشر قتيلا وأربعة وخمسين جريحا، وأشار بيان اللجنة إلى ان الجرحى والمصابين يتلقون الرعاية الطبية في مستشفى الجنينة التعليمي، مؤكداً أن الاشتباكات بدأت السبت الماضي واتسعت بصورة أكبر صباح الأحد، دون أن يذكر البيان الأسباب التي تقف خلف الاشتباك العشائري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة أطباء السودان: 18 قتيلا و54 جريحاً في اشتباكات قبلية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة أطباء السودان: 18 قتيلا و54 جريحاً في اشتباكات قبلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).