وزير التربية يوقع كتاب رسمي لتحويل المحاضرين إلى عقود

2021/04/05 | 14:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزير التربية، اليوم الاثنين، عن توقيع وزيرها كتاباً رسمياً خاصاً بتحويل المحاضرين إلى عقود وزارية وشمولهم بقرار 315.وقالت وزارة التربية في بيان، إن “وزير التربية وقع على الكتاب الرسمي الخاص بتحويل المحاضرين إلى عقود وزارية وشمولهم ضمن قرار ٣١٥ الخاص بالتثبيت، وذلك لمن لديه خدمة ٥ سنوات كما ورد في قانون الموازنة”.وأضافت “وتم رفع الكتاب رسمياً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وغداً يتم التصويت عليه”.وتابعت “والتقى وزير التربية بممثلين عن المحاضرين، ووعدهم المطالبة بحقوقهم في جلسة مجلس الوزراء”.

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