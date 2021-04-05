“المركز الخبري” يزف بشرى سارة للمحاضرين المجانيين

2021/04/05 | 14:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، عن اتفاقها مع وزير التربية على طرح ملف تثبيت المحاضرين المجانيين في جلسة مجلس الوزراء المقبل.وقالت اللجنة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

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