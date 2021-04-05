الاعلام الامني: انفجارات استهدفت محافظتي الديوانية وبابل

2021/04/05 | 14:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انفجار عبوة ناسفة، صباح اليوم، على احدى عجلات رتل في محافظة الديوانية بعد جسر عفك، ضمن قاطع مديرية شرطة الديوانية، دون اضرار مادية او بشرية، حيث استمر الرتل بالحركة نحو جهته المقصودة.

كما انفجرت عبوة ناسفة أخرى ظهر اليوم على أحدى عجلات رتل في محافظة بابل ضمن قاطع مديرية شرطة بابل، دون اضرار مادية او بشرية، واستمر الرتل بالحركة.

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