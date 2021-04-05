نادي القوة الجوية: جاهزون لمواجهة الوحدة السعودي في دوري أبطال آسيا

2021/04/05 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

يغادر وفد الجوية بكرة القدم يوم غد الثلاثاء مقر إقامته بفندق دوناتيلو في جدة الى مكة المكرمة، قبل لقاء الوحدة ضمن منافسات الملحق بدوري ابطال ابطال آسيا.

وقال مدير إعلام النادي علاء محمد في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن "وفد الفريق يقيم حالياً بجدة وسينتقل صباح يوم غد الثلاثاء الى مكة المكرمة قبل لقاء الوحدة السعودي يوم الاربعاء المقبل على ملعب الشراع عند الساعة الثامنة و45 دقيقة بتوقيت بغداد المحلي".

واضاف، أن "الفريق جاهز للقاء الوحدة ويطمح للفوز والتأهل الى المجموعة الثانية الى جانب تراكتور الايراني وبختاكور الاوزبكي والشارقة الاماراتي حيث ستقام منافسات المجموعة بنظام التجمع في الامارات من 14 الى 30 منشهر نيسان الجاري".

وكان وفد الجوية بكرة القدم قد وصل عصر الاحد (4 نيسان 2021)، الى جدة السعودية على متن طائرة عسكرية قبل لقاء الوحدة السعودي، الاربعاء، ضمن منافسات ملحق ابطال آسيا.

وذكر المكتب الاعلامي للنادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوفد وصل على متن طائرة خاصة الى مدينة جدة السعودية برحلة استغرقت ثلاث ساعات،وأتخذ من فندق دوناتيلو مقرا له".

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